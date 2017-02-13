Atatürk Havalimanı'nda masa örtüleri arasında 9 kilo 960 gram afyon sakızı yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçığı yapılacağını belirledi. Ekipler 6 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'nda yurtdışına giden gönderilerde arama yaptı. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

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