Atatürk Havalimanı'nda kaza; uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

Atatürk Havalimanı'nda Osman Kaan Selçuk isimli yer hizmeti personelinin bacağı, o sırada hareket eden ACT Cargo'ya ait uçağın iniş takımlarının arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk, ameliyata alındı.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti:

ACT Cargo 'ya ait Boeing 747 ipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı sırada, harekat memurunun takozu almak istediği sırada kaza yaşandı. Takozu almak isteyen yer hizmetleri görevlisi Osman Kaan Selçuk' un bacağı uçağın hareket etmesi sonucu iniş takımları arasında sıkıştı. Personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

