Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzu operasyonu

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen 21 gergedan boynuzu, gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasadışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolculara 'Hava Takip Programı' üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanına gelen iki transit yolcu şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilere ait valizlerin x-ray'le kontrolünde valizler içerisinde boynuz şekilleri olduğu görüldü. Valizler açıldığında cisimlerin gergedan boynuzu olduğu anlaşıldı. Vietnam'a gitmek üzere arındırılmış alanda bekleyen şüpheli yolcular, gergedan boynuzlarının Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında sadece CİTES Belgesi ile ticaretinin ve transit işleminin yapılabilmesinden dolayı gözaltına alındı. Boynuzlar ve yabani hayvan tırnakları Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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