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Atatürk Havalimanı'nda 20 bine yakın cep telefonu yakalandı

  İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı'nda plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19 bin 572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 adet batarya ele...

Atatürk Havalimanı'nda 20 bine yakın cep telefonu yakalandı

 

İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı'nda plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19 bin 572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 adet batarya ele geçirildi. 

Atatürk Havalimanı'na Almanya'ya transit olarak gönderilmek üzere Honk Kong'dan getirildiği ve Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne "polipropilen granül" (plastik hammaddesi) cinsi eşya olarak beyan edilen paletlerden yaklaşık kaçak telefon çıktı.

Honk Kong'dan getirilen telefonların, görevli gümrük ambar memuru ve muhafaza memurunun Almanya'ya transit edilmesi gereken eşyanın, farklı bir yere nakledilmeye çalışıldığını farketmesi üzerine, paletler x-ray kontrolüne alındı. X-ray kontrolünde paletlerin içinde cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşıldı ve transit kargo gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi yapıldı. 


 

YAKLAŞIK 20 BİN CEP TELEFONU 

Konuyla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının İstanbul Başakşehir'de bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle  geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı. İki palette piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19.572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3572 adet batarya, bin adet cep telefonu kapağı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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