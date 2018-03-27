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Atatürk'e küfür eden düğün sazcısına CHP'den tepki

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, düğünlerde saz çalan B.B.D.'nin Facebook hesabından Atatürk'e küfür etmesine, CHP'liler tepki gösterip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarayköy ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini...

Atatürk'e küfür eden düğün sazcısına CHP'den tepki
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, düğünlerde saz çalan B.B.D.'nin Facebook hesabından Atatürk'e küfür etmesine, CHP'liler tepki gösterip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sarayköy ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan B.B.D.'nin Facebook hesabından Atatürk'e küfür etmesi, CHP Sarayköy ilçe örgütünün tepkisine neden oldu. Paylaşım üzerine çok sayıda kişi tepki gösterip, yazıyı kaldırması istedi ancak B.B.D., kaldırmadı. CHP Sarayköy ilçe teşkilatı üyeleri, paylaşımı yapan B.B.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Cengiz Demirci, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'e saldırılarda artış görüldüğünü öne sürerek, "Atatürk adının stadyumlardan, okullardan silinmesi, heykeller üzerinden Atatürk'ün manevi şahsına çeşitli yerlerde yapılan saygısızlıklara göz yumulması, hoşgörü ile bakılması günümüzde de bu saldırıların ve saygısızlıkların devam ettiği görülmektedir. Dün, ilçemizde yaşayan, pervasızca sosyal medya üzerinden önderimiz Atatürk'e ağza alınmayacak küfür dolu sözler sarf eden bu kişiyi sözlerinden dolayı kınıyoruz. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcıların gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz" dedi.

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