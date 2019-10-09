Atatürk büstünü elleriyle yıkadı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), ()-SAKARYA’nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.



Serdivan Hakkı Demir Ortaokulu’nun dış cephesinde yapılan mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, bahçedeki Atatürk büstünün kirlendiğini gördü. Kaidenin üzerine çıkan Uygar, Atatürk büstünü bir kova su ile yıkadı. Zafer Uygar'ın büstte oluşan lekeleri eli ile temizlediği anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. İşçinin davranışı beğeni topladı.