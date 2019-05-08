Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyeye ulaştı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yer alan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren, gövde dolgu hacmi bakımından dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, bu yıl etkili olan yağışlar nedeni ile doluluk oranı yüzde 40 arttı. Barajdaki su seviyesinin 530 metre kotunu aşmasının rekor seviyede olduğu bildirildi.

Türkiye'nin en büyük, sulama barajlarından birisi olan 817 kilometrekare göl alanına sahip Atatürk Barajı, bu yıl yağışa doydu. Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja ilaç oldu. Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor. Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek 530 metre kotunu aştı ve rekor seviyede doldu.

HARRAN VE SURUÇ'A SU VERİLMEYE BAŞLADI

Atatürk Barajı'nda doluluk oranının rekor seviyeye ulaşmasının ardından Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'nın ardından Suruç Ovası'na da su verilmeye başlandı. Tünel kapaklarının açılmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



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