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Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)
'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ' Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek...
GENEL 14.12.2019, 17:30
'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ'
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi:
"Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır."
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