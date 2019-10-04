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Ataşehir oto tamirci dükkanında yangın

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de bir oto tamircisinde çıkan yangın yandaki iki dükkana da sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak...

GENEL 04.10.2019, 20:55
Ataşehir oto tamirci dükkanında yangın

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de bir oto tamircisinde çıkan yangın yandaki iki dükkana da sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak bulunan Bostancı Oto sanayi Sitesi'ndeki oto tamirci dükkanında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki dükkanlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Kadıköy, Maltepe, Kayışdağı, Erenköy itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. 
Yangında yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangının çıktığı dükkan ile yanındaki iki dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

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