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Ataşehir'deki cinayet kamerada
GENEL 22.01.2020, 12:48
Ataşehir'de evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Yener Yağcı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. silahlı saldırının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntüleride saldırganların taksi ile gelip ateş etikten sonra kaçmaları görülüyor.
Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ağır yaralı Yener Yağcı kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGANLARIN GELDİĞİ TAKSİ KAMERADA
Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ağır yaralı Yener Yağcı kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGANLARIN GELDİĞİ TAKSİ KAMERADA
Bir taksi ile gelen saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi ile gelen saldırganlar binanın önünde duruyor. Saldırganlardan biri peş peşe ateş ettikten sonra tekrar taksiye binerek uzaklaştığı görülüyor.
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