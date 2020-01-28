Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü; olay anı kamerada
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına otobüs şoförü koştu. Otobüs şoförü, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 21 Ocak günü Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı Özel Halk Otobüsü ile Ümraniye'den Kadıköy istikametine seyir halinde olan Rıdvan Alpata, karşı şeritte duran bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldiğini gördü. Otobüsü durduran Rıdvan Alpata, yangın tüpünü alarak çaresiz kalan otomobil sürücüsünün yardımına koştu.
YANGIN SÖNÜDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE
Otobüs sürücüsü Alpata, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otobüs şoförünün çabası yolcular tarafından alkışlandı. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde, otomobilin motorun alev alması ve şoförünün yangın tüpünü alarak yanan aracı söndürmesi görülüyor.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016