Ataşehir'de trafik kazası: 2 ölü, biri ağır, üç yaralı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarondaki yeşillik alanın bulunduğu tümseğe çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken biri ağır 3 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde bir dinleme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'dan yola çıkan Hüsnü Bilginç yönetimdeki 34 KF 4676 plakalı otomobil Ataşehir'de bir dinlemek tesislerine girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşil alanın bulunduğu tümseğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.





2 ÖLÜ, 3 YARALI



Sağlık ekipleri TEM Otoyolundaki kazada otomobilin içerisinde bulunan sürücünün kayınvalidesi Lütfiye Karakuş ve sürücünün eşi Emine Bilginç olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kaza'da sürücünün kızı Kübra Bilginç Karadağ ve torunu 4 yaşındaki Ertuğrul Karadağ ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Kübra Bilginç Karadağ'ın durumun ağır olduğu belirtildi.





Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kazayı yerinde incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Lütfiye Karakuş ve Emine Bilginç cenazeleri ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza yaptıkları haberlerini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Trafik ekipleri kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürdü. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.