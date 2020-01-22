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Ataşehir'de sahte içki operasyonu
GENEL 22.01.2020, 13:00
İÇERENKÖY'deki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'deki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.30 sıralarında sahte içki üretimi yapılan eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 581 farklı miktarlarda cam şişeler içerisinde sahte içki üretiminde kullanılan sıvı madde, 35 litre bidon içerisinde sıvı madde, 5 litre anason, 5 litre etil alkol ve 10 paket maya ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda Tahir P.(51) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan Tahir P. hakkında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'deki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.30 sıralarında sahte içki üretimi yapılan eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 581 farklı miktarlarda cam şişeler içerisinde sahte içki üretiminde kullanılan sıvı madde, 35 litre bidon içerisinde sıvı madde, 5 litre anason, 5 litre etil alkol ve 10 paket maya ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda Tahir P.(51) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanarak gözaltına alınan Tahir P. hakkında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldı.
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