Ataşehir'de polis aracına doğru ateş açıldı

ATAŞEHİR'de devriye gezen polis ekip aracına doğru çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Alınan bilgiye göre, Ataşehir Talatpaşa Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında devriye gezen Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağılı ekip otosuna doğru başka bir araçtan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Aracı isabet almazken polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların ateş açtığı aracın Maltepe Fındıklı mahallesinden bugün çalındığı belirlendi. Olay yerinde saldırganların kaçtığı araçtan düştüğü değerlendirilen araç plakası bulundu.



Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.