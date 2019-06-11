Ataşehir'de öğrenciler yeteneklerini sergiledi

İSTANBUL, () – ATAŞEHİR Belediyesi, ‘Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz’ projesi kapsamında eğitimlere katılan öğrenciler, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, eğitimler yıl sonu gösterileriyle son buldu. Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yapılan yıl sonu etkinliklerinde 3 bin öğrenci aldıkları eğitimlerle ilgili performanslarını sergiledi. Ataşehir Belediyesi’ne ait 8 kültür merkezinde verilen eğitimlerden 40 binin üzerinde Ataşehirli yararlandı. Bale, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano, bağlama, perküsyon, müzikal tiyatro, drama ve tiyatro olmak üzere çeşitli branşlarda yapılan gösterilere Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eğitime katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

“ATAŞEHİRLİ SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de yaptığı açıklamada, herkesin ilgi duyacağı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle Ataşehirlilerin kendilerine en yakın kurumda, ücretsiz olarak ve profesyonel ellerden eğitim almalarını hedefledik. Her yıl on binlerce vatandaşımızı kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturuyor olmaktan gurur duyuyor ve bunun sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.