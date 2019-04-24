Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı(1)

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de bir kerestedeposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de bir kerestedeposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sürüyor. (FOTOĞRAFLI)
24 Nisan 2019 Çarşamba 08:03
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,() ATAŞEHİR'de bir kerestedeposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)
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