Ataşehir'de hastane önünde "yol parası" bahanesiyle dilenenlere gözaltı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, () ATAŞEHİR'de hastane çıkışında, yanlarında hasta varmış gibi bekleyip, eve gidecek paralarının olmadığını söyleyerek çevredekilerden ve sürücülerden para dilendikleri ileri sürülen 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 153 lira çıktı.



Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, yanlarında hasta varmış gibi bekleyip, il dışından geldiklerini ve yol paralarının olmadığını söyleyerek yoldan geçenlerden para istedikleri öne sürülen 3 kişi polise ihbar edildi. Polis şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden iki kadın ile hasta gibi davranan erkek, telefonla arayarak kendilerini oradan alması için arkadaşlarını çağırdı. Dilencilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, hastane önüne gelen arkadaşlarının aracına binmek üzereyken polis tarafından yakalandı. Sürücü arkadaşları da gözaltına alındı. 4 şüpheli, İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerin üzerlerinde 153 lira bozuk para bulundu. Çeşitli suçlardan poliste suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilere, kabahatler kanunundan 156 lira para cezası verildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





Bir görgü tanığı, "Arada bir görüyorum onları, her gün değil. Geldiklerinde 'biz hastaneden çıktık, yolda kaldık, taksi paramız yok' diyorlar. Milletten öyle para toplayıp gidiyorlar. Az önce de polis geldi, aldı, götürdü onları. Suç ortaklarıyla beraber. Onları takip eden bir de adam var. Suçüstü yakaladılar" dedi.