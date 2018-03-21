Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ataşehir Barbaros Mahallesi Durmaz Sokak üzerinde...

Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir Barbaros Mahallesi Durmaz Sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. 8 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondudaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Alevlerin gecekonduyu sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeri sürüyor.
(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314