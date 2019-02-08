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Atama kararları Resmi Gazete'de

Caner ÜNVER / ANKARA,() - TARIM ve Orman, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarına ilişkin bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden almalara ilişkin...

Atama kararları Resmi Gazete'de

Caner ÜNVER / ANKARA,() - TARIM ve Orman, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarına ilişkin bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden almalara ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne İrfan İçöz, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliği'ne Bülent Uğur Ecevit atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Halil Özkan, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

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