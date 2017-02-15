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Atalay Filiz hakim karşısında (1)

 Arzu KAYA / İSTANBUL () - TUZLA'da öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı. GERGİN BAŞLAYAN DURUŞMA Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki...

Atalay Filiz hakim karşısında (1)

 Arzu KAYA / İSTANBUL () - TUZLA'da öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.

GERGİN BAŞLAYAN DURUŞMA

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma Kayikci'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Atalay Filiz ve müştekiler yerini aldığı sırada Fatma Kayıkci'nin eşi Gani Kayıkci, Filiz'e yönelik tepki gösterip bağırarak üzerine yürümeye çalıştı. Duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle Kayıkci duruşma salonundan çıkardı. Öte yandan duruşmayı takip etmek için adliyeye gelen bazı basın mensuplarının da duruşmaya güvenlikler tarafından alınmaması nedeniyle salon önünde kısa süreli arbede yaşandı.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Filiz, lise mezunu ve serbest meslek sahibi olduğunu belirtti. Duruşma, iddianamenin okunması ile devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'nin cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. 17 gün firari olan ve İzmir'de yakalanan Filiz'in, 2013 yılında o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'nın Ankara'da öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. Filiz, 13 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece Fatma Kayıkci'nın ölümüne ilişkin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Filiz hakkında "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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