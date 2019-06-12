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Atakan'ın üzerinden atlamaya çalıştığı tel örgü bileğine saplandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, tel örgülerin üzerinden atlamak isteyen Atakan Demirci'nin (13) bileğine tel saplandı. Bileğindeki tel AFAD ekipleri tarafından kesilen çocuk, kalan parçayla hastaneye kaldırıldı. Olay,...

Atakan'ın üzerinden atlamaya çalıştığı tel örgü bileğine saplandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, tel örgülerin üzerinden atlamak isteyen Atakan Demirci'nin (13) bileğine tel saplandı. Bileğindeki tel AFAD ekipleri tarafından kesilen çocuk, kalan parçayla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Cumayanı Mahallesi'nde bulunan top sahasında arkadaşlarıyla oynamaya giden Atakan Demirci, saha kenarındaki tel örgülerin üzerinden atlamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Atakan Demirci, tel örgünün üzerine düştü. Demir teller Atakan Demirci’nin bileğine saplandı. Çevredekiler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekibi, Atakan Demirci’nin bileğine saplanan teli kesti. Atakan Demirci sol koluna saplanan tel parçasıyla birlikte Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atakan Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu, telin ise cerrahi operasyon ile çıkartılacağı belirtildi.

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