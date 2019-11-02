Ataburak, okuluna artık annesini yormadan gidecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde doğuştan bedensel engelli 11 yaşındaki Ataburak Baran, sosyal medyada kurulan 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfanın kullanıcıları sayesinde yeni akülü sandalyesine kavuştu. Onu taşırken annesinin kollarının çok ağrıdığını söyleyen Ataburak, yeni akülü sandalyesiyle artık okuluna daha rahat ulaşabilecek.

Ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Doğuştan bedensel engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyesiyle yaşamını sürdüren 5'inci sınıf öğrencisi Ataburak Baran, özellikle annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için çağrıda bulunarak yeni bir akülü sandalye istedi. Altaş, Çoban ve Aslan, Ataburak Baran'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Ataburak, üç hayırsever kadının çabalarıyla yeni akülü sandalyesine kavuştu. Daha önce ihtiyaç sahibi 110 çocuğa mont ve bot yardımı yapan grup, Bornova'nın Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan Ataburak'ın sandalyesini teslim etti.

Ataburak'ın isteğini yerine getirdikleri için duydukları mutluluğu dile getiren grup üyesi Ömür Aslan, "Ataburak bana bir gün 'Annemin beni okula götürürken kolları ağrıyor' dedi. Ataburak'ın kendisi gibi engelli 21 yaşında bir ablası var ve annesi Yeliz Hanım eşinden ayrıldığı için çocuklarının temel ihtiyaçlarıyla tek başına ilgileniyor. Çocuğumuzun bu isteğine kayıtsız kalamadık ve onlar için çok önemli olan bu ihtiyacı karşıladık. Oğlumuzun yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için en büyük mutluluk oldu" dedi.

Ataburak'ın haftanın belli günleri fizik tedaviye de gittiğini anlatan Aslan, ailenin kirada oturduğunu ve tek gelirlerinin engelli maaşı olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere yardım ettiklerini anlatan Aslan, "İzmir'de Çamdibi, Altındağ, Buca, Yeşilyurt, Çiğli, Narlıdere ve Gültepe gibi semtlerde bağışlarımızı sahiplerine ulaştırdık. Bununla da kalmıyoruz. İzmir dışında da Denizli ve Konya'da yüzleri güldürdük. Biz üç arkadaş 'sevginin açamayacağı kapı yoktur' diyoruz. Yardım kampanyalarına devam edeceğiz. Ataburak ve ailesine de destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.