Ata'nın huzurunda evlenme teklifi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Salih Karaman, kız arkadaşı 24 yaşındaki Buse Karabulut'a Atatürk anıtı önünde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Kuşadası'nda, bir süredir beraber olduğu Buse Karabulut'a evlenme teklifi etmek isteyen Salih Karaman, kartonların bir yüzüne harf harf 'Senden iyi arkadaş olur', diğer tarafına ise 'Benimle evlenir misin' yazdırdı. Bir inşaat firmasında çalışan Salih Karaman, her harf için görevlendirdiği arkadaşlarını Atatürk Meydanı'na davet etti. Bir kemancı ve konfetilerini de hazırlayan Karaman, Kuşadası Belediyesi'nde çalışan kız arkadaşı Buse Karabulut'u gezmeye çağırdı. Çift Kuşadası Atatürk Meydanı'ndaki anıtın önüne geldiğinde, arkadaşları ellerindeki kartonların "Senden iyi arkadaş olur" tarafını gösterdi. Buse Karabulut, arkadaşlarının yaptığı sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, kemancı, şarkıcı Göktan'ın 'Sen' isimli parçasını çalmaya başladı. Elindeki yüzük kutusu ile kız arkadaşının karşısına geçen Salih Karaman, konfetiler eşliğinde pankartların "Benimle evlenir misin?" sözcüklerine dönmesiyle diz çöktü. Bir süre şaşkınlığını atamayan Buse Karabulut, sevgilisinin evlenme teklifini kabul etti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Salih Karaman, "Günler önceden bu planı yaptık. Buse ile benim ortak arkadaşlarımdan 25'i görev aldı. Çağdaş Türkiye'nin gençleri olarak Ulu Önder'in anıtının önünde, şehrin en merkezi yerinde herkesin tanık olduğu bir teklifle evliliğimize giden ilk adımı attık. Buse şaşkınlıkla bir süre kalınca ya kabul etmezse diye düşündüm. 'Evet' deyince rahatladım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Buse Karabulut ise çok hoş bir sürpriz olduğunu belirterek, "Salih'in bana böyle bir sürpriz yapacağını hiç düşünmemiştim. Gezintimiz devam ederken, aniden gelişen bu teklifle şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok mutluyum" diye konuştu.

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