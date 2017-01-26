Ata Demirer'le özçekim yarışı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - 'OLANLAR Oldu' filminin galası için Antalya'ya gelen oyuncu Ata Demirer'le fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, birbiriyle yarıştı.

Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği 'Olanlar Oldu' filminin Antalya galası, dün akşam Özdilekpark AVM'de gerçekleşti. Ata Demirer'in yanı sıra filmin oyuncuları Tuvana Turkay, Öykü Duru ve Seda Güven de galaya katıldı. Filmin gösterimi öncesi seyircilerle buluşan Demirer, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, filmi izlemeye gelenlere teşekkür etti. Kendi telefonlarıyla özçekim yapan film ekibi, daha sonra seyircilerin de özçekim isteğini geri çevirmedi. Ata Demirer ve diğer oyuncular filmi izleyicilerle birlikte salonda izledi.