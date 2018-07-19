Ata Anı Evi'ne gerçek gibi Atatürk heykeli

İZMİR'de, Bornova Belediyesi'nin Belkahve'de ziyarete açtığı Ata Anı Evi'nde saç ve göz gibi detaylarda gerçeğe en yakın görüntüyü veren materyaller kullanılarak yapılan Atatürk'ün hiperreal (çok gerçekçi) heykeli sergilenmeye başladı.

Heykeltıraşlar Neda İsmail Atar ve Can Akdaş tarafından hiperreal (çok gerçekçi) olarak adlandırılan bir anlayışla yapılan Atatürk Heykeli, Bornova Belediyesi tarafından 9 Eylül 2016'da ziyarete açılan Ata Anı Evi'nde sergilenmeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesinin sonlandığı 1922'de, 41 yaşındaki görüntüsünü ölümsüzleştiren heykeltıraşlar, heykelin gerçek gibi görünmesini sağlayan materyaller kullandı. Gerçek saç teli ve akrilik göz kullanarak hiperrealist anlayışla çalışan heykeltraşlar, canlandırılan döneme uygun askeri üniforma ve madalyalarla heykeli tamamladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kahvesi içerken canlandırıldığı heykel, Ata Anı Evi'ne özel bir düzenlemeyle yerleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de Belkahve'de, Ata Anı Evi'nin bulunduğu yerde Türk kahvesi içmesinden yola çıkılarak, Atatürk Heykeli'nin yanına, ziyaretçilerin oturup fotoğraf çektirebilmesi için boş bir koltuk konuldu. Heykelin bulunduğu alan, Ata Anı Evi'nin en özel köşelerinden biri haline geldi.

ÖZEL TEKNİKLER KULLANILDI

Heykel, Atatürk'ün gerçek ölçülerine sadık kalınarak, özel polimer kille modellenip, heykelin ana malzemesi olan silikona uygun kalıp teknikleri ile kalıplanıp portre ve el kısımları yüksek kalite silikondan üretildi. Portre ve el kısımları özel silikon bazlı boya ile gerçekçi boyama tekniği ile boyandı. Heykelin saç, kaş, kirpik kısımları gerçek insan saçı kullanılarak dikim yöntemi ile uygulandı. Heykelin gözlerinde Atatürk'ün gerçek göz rengine uygun olarak açık mavi, gerçekçi akrilik bazlı göz kullanıldı. Atatürk'ün 1922'de giydiği askeri üniforma kıyafet olarak kullanılırken, aksesuar olarak da madalyon, deri kemer ve deri çizmeye yer verildi.



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