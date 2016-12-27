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At sırtında gidip arızayı giderdiler

VAN, () - VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray arasında zarar gören enerji nakil hatları Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarıldı. Araçların çıkamadığı bölgelere ekipler, soğuk hava ve...

At sırtında gidip arızayı giderdiler

VAN, () - VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray arasında zarar gören enerji nakil hatları Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarıldı. Araçların çıkamadığı bölgelere ekipler, soğuk hava ve 1 metrelik kara rağmen malzemelerini at sırtında taşıdı.  
Van'da son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal alanda bulunan nakil hatları ve direkler zarar gördü. Bundan dolayı bazı yerleşim bölgelerine elektrik verilemezken, kar yağışının etkisini yitirmesi ardından VEDAŞ ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Ekipler Van-Bahçesaray arasında bulunan dağlık bir bölgede yıkılan direklere ise zorlu şartlarda ulaşabildi. 
ATLARLA YOLA DEVAM ETTİLER
Arazi araçları ile bir bölgeye kadar gidebilen ekipler, çevredekilerden temin ettikleri atlara malzemeleri yükleyerek yollarına devam edebildi. Soğuk hava ve 1 metreyi bulan karda güçlükle arızanın olduğu bölgeye ulaşan ekipler, devrilen direklere gerekli müdahaleyi yapıp arızayı gidererek Bahçesaray ve güzergahta bulunan mahallelere enerji verdi.  

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