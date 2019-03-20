ASUS'un ROG Zephyrus S GX701 bilgisayarı Türkiye’de

İSTANBUL, () - ASUS CES 2019’da tanıttığı 17 inçlik yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus S GX701’i satışa sunduğunu açıkladı. Yeni nesil Intel işlemcisi, NVIDIA GeForceRTX2080 ekran kartı ve patentli soğutma teknolojileriyle GX701’in oyunculara yenilikçi bir deneyim sunacağı belirtildi.

ASUS'tan yapılan yazılı açıklamada, oyunculara özel olarak geliştirilen ROG Serisi’nin yeni üyesi ROG Zephyrus S GX701’insatışa sunulduğu aktarıldı.İnce ekran çerçeveleri sayesinde daha az yer kaplayan kompakt bilgisayarın, 17.3 inçlik büyük ekranıyla oyuncuların yeni yol arkadaşı olacağı bildirildi.

ÇANTADA TAŞINABİLİYOR

ROG Zephyrus S GX701’in, klavyesi, bilgisayarın alt bölümünün tamamını kaplamak yerine ön tarafta bulunuyor. Arkada oluşan büyük boşluk ise özel olarak yukarı doğru kalkan klavye yapılandırması ile birlikte hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye ulaştırıyor. Böylece oyunlar yüksek ayarlarda oynanırken ısınma sorunu yaşanmıyor.

Bilgisayarın 8. Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce 2080 ekran kartıyla yeni nesil oyunların çoğunu rahatlıkla oynatabildiği söylenirken, kullanıcının yaptığı seçimlerle güç tüketimine ince ayar çekebildiği kaydedildi. ZephyrusS GX701, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmıyor. Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte bilgisayar oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışıyor. Otomatik olarak değişen bu ayarlar ayrıca manuel olarak da değiştirilebiliyor. Tüm bu özellikleriyle, ROG Zephyrus S GX701 çantada taşınabiliyor.

Zephyrus S GX701'in her biri bağımsız arka aydınlatmaya sahip olan klavye tuşları ile birlikte oyuncuların klavye tuşlarının renklerini diledikleri gibi değiştirebildiği belirtildi. Bilgisayarın AuraSync özelliğinin ise bu renkleri diğer cihazlara da yansıtma olanağı sunduğu ifade edildi.