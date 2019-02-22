ASUS'tan oyunculara özel dizüstü bilgisayar

İSTANBUL, ()- ASUS, oyunculara özel dizüstü bilgisayar serisine, ROG Strix SCAR II’yi (GL704) ekledi.Masaüstü modellerin yerini almayı hedefleyen bilgisayar, standart 15 inç dizüstü bilgisayar boyutlarında 17 inç ekran sunuyor.

ASUS tarafından yapılan açıklamada, oyunculara özel dizüstü bilgisayar serisine, ROG Strix SCAR II’nin (GL704) de eklendiği duyuruldu. Standart 15 inç dizüstü bilgisayar boyutlarında 17 inç ekran sunan bu yenilikçi modelle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni bilgisayar arayışında olan oyun tutkunları,artık rakamsal veriler kadar elde edecekleri deneyime, o platformda hangi oyunları oynayabileceğine odaklanıyor. Donanım olarak, genelde üst sınıf performans cihazlarında sunulan Intel Core i7 işlemci ailesi ve yeni RTX serisi GeForce ekran kartı gibi bileşenlerin yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ise 144Hz yenileme oranına sahip, ince çıtalı bir ekran tasarlandı ve kompakt birdizayn uygulandı."

TAŞINABİLİR OYUN BİLGİSAYARI

Orta üstü segmenti hedefleyen bir bilgisayar olarak tasarımında Zephyrus serisinden ilham alan GL704'ün bir önceki modele oranla daha estetik bir gövde sunduğu belirtildi. RTX serisi yüksek performanslı bir harici ekran kartını 17 inç dizüstü bilgisayara sığdıran ROG Strix SCAR II, buna rağmen 3 kilonun altında kalıyor.Cihazın fiziksel hacmini küçülten tasarım detayları sayesinde, 17 inç ekran boyutuna sahip bu cihazı standart bir 15 inç laptop çantasına sığdırmak mümkün.

GÜNEŞTE BIRAKMAYIN

Bilgisayarın iç mekanda oyun keyfini artıran arka aydınlatması nedeniyle yoğun güneş ışığı altında kullanımı konusunda uyarıların olduğu açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"GL703 modelinden bilinen klavye ve aydınlatma sistemine sahip bilgisayar, derin bir tuş basım hissiyatı sunuyor. Klavye ayrıca 16,7 milyon renkli, dört bölgeli aydınlatmayla özelleştirilebiliyor.

Nvidia’nın en yeni RTX 2000 serisi ekran kartı, SSD ve yüksek RAM kapasitesi, GL704’ü uzun vadeli bir oyun bilgisayarı yatırımı yapmak isteyenler için ideal kılıyor. Özellikle RBG ışıklandırmalı klavye ve 144Hz ekran, oyun keyfini başka bir monitöre bağlayarak değil de doğrudan dizüstü bilgisayarın kendisiyle yaşamak isteyenler için kaliteli bir deneyim sağlıyor."