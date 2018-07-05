Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Astsubay Bol, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kendisine ait silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un (31) cenazesi, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit...

Astsubay Bol, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kendisine ait silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un (31) cenazesi, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, 2 gün önce makam odasındayken kendi silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Astsubay Üstçavuş Bol'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan öğle namazı sonrası Astsubay Bol'un baba evinin önünde askeri tören düzenlendi. Üstçavuş Bol'un babası Reşat ve annesi Fatma Bol ile diğer aile yakınları törende gözyaşlarına boğuldu. Bol'un cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası Yoğunpelit Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325