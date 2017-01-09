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Astım hastası 6 saate kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'ndeki evinde rahatsızlanan astım hastası 65 yaşındaki Abdullah Kahraman, ekiplerin karla kaplı yolda 6 saatlik çalışmasıyla evinden alınıp hastaneye kaldırıldı. Ekinözü'nün...

Astım hastası 6 saate kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'ndeki evinde rahatsızlanan astım hastası 65 yaşındaki Abdullah Kahraman, ekiplerin karla kaplı yolda 6 saatlik çalışmasıyla evinden alınıp hastaneye kaldırıldı.
Ekinözü'nün Alişar Mahallesi'nde oturan Abdullah Kahraman, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Aile fertleri Kahraman'ı hastaneye götürmek için yola çıktı ancak kar nedeniyle gidemedi. Bunun üzerine aile geri dönüp; Ekinözü Belediyesi ile 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne bağlı ekipler ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yaşlı adamın evine ulaşmak için çalışma başlattı. Yoğun çalışma sonunda iş makineleri yolu açarken, ambulans da peşinden ilerledi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yürütülen 6 saatlik çalışma sonunda hastaya ulaşılabildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Abdullah Kahraman, daha sonra Ekinözü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenenin ardından yaşlı adam Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Abdullah Kahraman'ın ailesi, sağlık ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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