Aslı Nemutlu'nun ailesinden ölüm yıl dönümünde duygulandıran şiir

ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 6 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu'nun ölüm yıl dönümü için ailesi duygulandıran bir şiir paylaştı.Konaklı Kayak Merkezindeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Erzurum'a gelen Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 tarihinde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak yaşamını yitirdi. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili açılan davada, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkan Özer Ayık, antrenörler ile birlikte 7 sanık 1 yıl 8 ay ile 2.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nde açılan maddi ve manevi tazminat davasında da 1'inci İdare Mahkemesi, Aslı Nemutlu'nun ölümünde hizmette kusurlu olarak bulduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nemutlu ailesine 150 bin lirası maddi, 86 bin 777 lirası manevi olmak üzere toplam 236 bin 777 TL manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.Anne Ayşe Elerman Nemutlu, baba Metin Nemutlu ve kızları Ece Nemutlu genç yaşta kaybettikleri Aslı'nın ölüm yıl dönümü olan bugün duygu dolu bir paylaşım yaptı.'Canımız Aslımız' başlığı ile paylaşılan şiir şöyle:Sen çağdaş bir Türk kızısınSporun güzel yüzüsünİnsanlığın ve bütünlüğün dostusunGirdiğin ortama ışıltı veren bir meleksinSen çağdaş bir Türk kızısınGittiğin yerde iz bırakan, cesur bir Türk kızıHem batısın, hem doğuKışın dağsın, yazın denizSen bizim hayallerimizsinSen çağdaş bir Türk kızısınAra sıra ağladığımızı göreceksin, inanmaGözlerimizden dökülen gözyaşı değilKar taneleri..."Türk Eğitim Vakfı, 'Aslı Nemutlu Burs Fonu' ve 'Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kulübü Derneği Sporcu Yetiştirme Fonu'nun destekle her geçen gün büyüdüğünü belirten aile, "Sevgili kar tanemiz Aslımızı, varoluşunun sonsuzluğa dönüştüğü günün 6'ncı senesinde kabri başında dualarla anacağız" dedi.

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