Aslı Baş davasında dosyalar birleşti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın (32) ölümüne ilişkin davaya Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, cinayetten sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U., H.C.E. ve S.H. hakkında 'delilleri karartma', 'delilleri gizleme' suçundan Bodrum 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, bu dosya ile birleştirildi. Mahkeme heyeti, Ahmet Bayer'in tedavi amacıyla yurt dışına çıkış talebini 300 bin TL adli teminat yatırılması şartıyla kabul etti.

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından turizmci Ahmet Bayer (62) ve oğulları Hakan (32) ile Volkan Bayer (30) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov (41) hakkında ise 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı. Duruşmada, Aslı Baş cinayetinden sonra teknik takip yapan jandarma görevlileri M.U., H.C.E., S.H. hakkında 'delilleri karartma', 'delilleri gizleme' suçundan Bodrum 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava ile birleştirildi. İki davanın birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığın mahkemeye getirilip, ifadelerinin alınmasına kararlaştırdı.

Duruşmada, turizmci Ahmet Bayer'in avukatı, müvekkilinin 15 Ocak 2018 ila 15 Nisan 2018 tarihleri arasında tedavi amaçlı yurt dışına gitmesi gerektiğini belirtti, bu tarihler arasındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi kabul edip, 300 bin TL adli teminat yatırıldığı takdirde, sanık Ahmet Bayer'in yurt dışı çıkış yasağının söz konusu tarihler arasında kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Aslı Baş'ın Babası Mehmet Yavuz Baş, "Kızımın öldürülmesini FETÖ ile bağlantıya geçerek örtmek istediler. Bu bağlantıları artık herkes biliyor. İşi örtmek için çalışan İhsan Kalkavan yurt dışına kaçmıştır. Kızımın öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan yeni deliller bizleri umutlandırdı" dedi.

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü de, "Mahkeme, Bodrum'da açılan dava dosyası ile bu dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Bu, bizler için olumlu bir karar. Mahkeme Bodrum'daki davanın tanıklarını ve sanıkları artık burada dinleyecek" diye konuştu.

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