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Aslan balığı, Akdeniz'e indi

MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, İndo- Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz'i geçerek Akdeniz ekosisteminde popülasyon kurmaya...

Aslan balığı, Akdeniz'e indi
MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, İndo- Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz'i geçerek Akdeniz ekosisteminde popülasyon kurmaya başladığını söyledi.
Uzun yıllardır Akdeniz'de bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Deniz Ayas, zehirli bir tür olan aslan balığının Mersin açıklarında da son 2 yıldır görülmeye başladığını kaydetti. Özellikle Taşucu-Anamur arasında yapılan çalışmalarda çok sayıda aslan balığına rastladıklarını belirten Ayas, "Aslan balıkları, İndo-Pasifik kökenli, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen tropik balıklardır. Küçük balıklar, omurgasız ve kabuklular ile beslenen avcı-predatör türlerdir. Bu avlan sezonu içerisinde çok sayıda aslan balığı topladık. Topladığımız balıkları fakültemizde muhafaza altına aldık. Sayısında gözle görülebilir bir artış var" dedi.
Türün istilacı karakterinin yanı sıra usta bir avcı olması nedeniyle Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyonlar kurabileceğini de ifade eden Ayas, "Bu türün çoğalması diğer türler üzerinde bir baskı oluşturacağı için bir risk, etinde zehir bulunmaması ve insan gıdası olarak tüketiminin bulunması nedeniyle bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ayrıca zehirli ışınlara sahip olmalarına rağmen avcıları da vardır. Bu durum yayılımcı karakterdeki bu türün üzerinde sınır bir baskı oluşturabilir. Ekosistemde yaratacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve eti tüketilmektedir" diye konuştu.
ÖLÜME NEDEN OLABİLİR
Balıkçılar ve dalgıçların bilinçsiz şekilde aslan balığını yakalamalarının tehlikeli olabileceğine de dikkat çeken Ayas şu uyarılarda bulundu:
"Aslan balığı zehri insanda aşırı acı, kusma, ateş, solumun güçlüğü, baş ağrısı ve ishal gibi birçok istemik semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir. Nadir olarak kalp rahatsızlıkları ve ölüm görülür. Ölümler bağışıklık sistemleri zayıf olan çocuklar ve yaşlılarda görülüyor. Ayrıca alerjik insanlar içinde zehri ölümcüldür. Sağlıklı erişkin insanlarda ölüm nadir görülür. Aslan balıkları tarafından gerçekleşen yaralanmalarda kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır."

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