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Aşklarından 'lezzet buketi' yaptılar

İSTANBUL'da ünlü bir restoran zincirinin mutfağında çalışırken tanışan mühendislik eğitimini yarıda kesen Yiğit Yapıcı ve arkeolog Banu Nas, aşık olup evlendi. İzmir'de 'lezzet buketi' anlamına gelen 'Buke Garni' adlı restoranı...

Aşklarından 'lezzet buketi' yaptılar
İSTANBUL'da ünlü bir restoran zincirinin mutfağında çalışırken tanışan mühendislik eğitimini yarıda kesen Yiğit Yapıcı ve arkeolog Banu Nas, aşık olup evlendi. İzmir'de 'lezzet buketi' anlamına gelen 'Buke Garni' adlı restoranı açtı. Ünlü aşçılar, müşterilerine sporcu gıdası ve balık yemekleri servis ediyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki mühendislik eğitimini 3'üncü sınıfta bırakan Yiğit Yapıcı, harçlığını kazanmak için uluslararası otellerin mutfaklarından yemek pişirme ve sunma tekniklerini öğrendi. İstanbul'da ünlü bir restoran zincirinin mutfağında çalışırken arkeoloji eğitimi aldığı halde kendisi gibi mutlu olduğu mesleğe yönelerek aşçılık yapan Banu Nas ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, evlendi ve İzmir'in Alsancak Semti'nde bir yıl önce 'lezzet buketi' anlamına gelen Buke Garni adlı restoranı açtı. Mutfaktaki uyumu evliliğe de taşıyan çiftin butik restoranı sporcu gıdası ve balık yemekleri konusunda çok sayıda alternatif sunuyor. Salçadan reçele kadar her şeyi kendieri yapan çift, artan yemekleri sokak hayvanlarına vererek onların da karınlarını doyuruyor.

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