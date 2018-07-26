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Aşkları engel tanımadı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- GAZİANTEPLİ İsminur Okatan ile kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Silopili Veysi Tuncay, 8 yıllık arkadaşlarınının ardından yapılan düğünle dünya evine girdi. Cudi Dağı eteklerindeki...

Aşkları engel tanımadı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- GAZİANTEPLİ İsminur Okatan ile kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Silopili Veysi Tuncay, 8 yıllık arkadaşlarınının ardından yapılan düğünle dünya evine girdi. Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste yapılan düğünde, davetliler doyasıya eğlendi.
Silopi’de doğuştan işitme ve konuşma engelli Veysi Tuncay (25), 2014 yılında Gaziantep’teki Ali Süzer İşitme Engelliler Lisesi'ni bitirdikten sonra Dicle Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazandı. Okulunu bitiren Veysi Tuncay ile aynı lise öğrencisi 8 yıllık kız arkadaşı Gaziantepli İsminur Okatan (23) evlenmeye karar verdi. Ailelerin rızasısının alınmasının ardından Tuncay ve Okatan, Gaziantep'te nikah masasına oturdu. Engelli çift için Silopi’de Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste görkemli bir düğün yapıldı.
Düğün alanına zılgıtlarla gelen gelin ve damadın üzerine kar spreyi sıkıldı. Damat ve gelin halay zincirine katılarak konuklarla birlikte halay çekti. Düğünün sonlarına doğru gelin ve damat dans edip karşılıklı çiftetelli oynadı. Damadın yakınları da damadı el üstünde havaya fırlatarak bu mutluluğa ortak oldu.
İsminur Okatan'ın eniştesi emekli polis memuru Cengiz Ekici, gelin ve damadın aşk serüvenini anlatarak, "İsminur ve damat Veysel birbirlerini ortaokuldan beridir çok seviyordu. Kız tarafı Gaziantep’te olduğu için doğuya kız vermekte biraz çekindiler. Ben emekli polis memuruyum, doğunun gerçek insanlarını, gerçek Kürt vatandaşlarını tanıyorum. Nedeni fedakar, vatanına bağlı olduklarını biliyorum. Onun için çok ısrar ettim, yardımcı oldum. Onlar da birbirlerinden vazgeçmediler. Şu an düğünlerini yapıyoruz. Gelinin annesi de burayı çok merak ediyordu, korkuyorlardı açıkçası. Ben ikna ettim buraya getirmeye. Geldiler, gördüler, mutlu oldular" dedi. 
Damadın dayısı Nurettin Marun da masallarda anlatılan bir düğüne tanıklık ettiklerini belirterek, aşıklara mutluluklar diledi.

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