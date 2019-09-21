Aşkları engel tanımadı

DÜZCE’de fizik tedavi için gittikleri hastanede tanışan iki gencin aşkı ne engel ne aile baskısı tanıdı. Semra Yirmibeş (29) ilk görüşte aşık olduğu ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan eşi Serdar Yirmibeş (29) ile 1 yıl önce evlenirken, sosyal medyadan düğün yapmak istediklerini iletince bu hayalleri de iki dernek tarafından gerçekleştirildi.



Düzce’de 3 yıl önce denize atladığı sırada dibe çakılarak boynu kırılan ve omurilik felci olan Serdar Yirmibeş ile skolyoz hastalığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra fıtık gelişen ve hayatını vücuduna takılan platinler sayesinde sürdüren Semra Yirmibeş, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi olmak için gitmeye başladı. Genç çift tedavi sırasında tanışarak evlenmeye karar verdi. Ancak gençlerin aileleri evlenmelerine karşı gelince Semra Yirmibeş çok sevdiği eşi Serdar Yirmibeş’e 1 yıl önce kaçtı ve nikah kıydı. Ancak, çift düğün yapamadı. Genç çift sosyal medya aracılığı ile düğün yapmak istediklerini duyurdu. Çağrıyı duyan Düzce Arama Kurtarma Derneği ile Düzce Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma üyeleri genç çifte düğün yapmaya karar verdi. Genç çift düzenlenen muhteşem düğünle ile en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirdi. Çift düğün salonuna alkışlar eşliğinde girerek ilk danslarını yaparken, daha sonra düğün pastasını kesti. Çift çalınan oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.



Serdar Yirmibeş, “29 yaşındayım 27 yaşında kaza yaptım, boynumu kırdım ve omurilik felciyim. Yüzerken suda dibe çakıldım, boynumu kırdım. Biz geçen sene hastanede tanıştık. Fizik tedavi görüyorduk. Öyle tanıştık ve her şey kendiliğinden gelişti. Çok şükür çok mutluyuz” dedi.



Semra Yirmibeş ise, “Ben de 3 sene önce skolyoz ameliyatı oldum. Sonradan bel fıtığı çıktı. Daha sonra hastaneye geldim. Serdar’ı salonda gezerken gördüm. İlk önce neyi var diye merak ettim. Sonra Serdar’la konuşmaya başladık. Muhabbetimiz güzel olunca tanıştık. Ailelerden dolayı biraz sıkıntı oldu. Bir hafta içinde Serdar’a kaçmak zorunda kaldım. 1 sene oldu evleneli, şimdi de düğünümüz oldu. Düğün yapamadık, kayınbiraderlerimin yeni düğünü olmuştu, bizimki de arkasına gelince bize düğün yapamadılar. Bizimki nasip şimdi oldu. Çok güzel bir duygu, ifade edilmeyecek kadar güzel bir duygu. Ev hayatımız çok güzel, her şey yolunda mutluyuz. Hayat ya da sevgi engel tanımaz. Herkes sonuçta bir engelli adayı.” diye konuştu.

