'Askıda makarna' ile yoksul öğrencilere destek oluyor

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl 'Zeytin Makarna' adıyla işletme açan Aslı Eda Şemenoğlu, 'askıda makarna' uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek veriyor.

Zeytin ağacının bereketine inanan ve zeytini çok seven Aslı Eda Şemenoğlu, 'Zeytin Makarna' adlı işletmesini geçen yılın kasım ayında, Çeşme'de hizmete açtı. İşletmesinin dekorasyonu ile farklı tatlarının yanı sıra yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çeken Şemenoğlu, tüm lezzetlerin kendi elinden çıktığını söyledi. 'Askıda makarna' ile işletmesinde sosyal sorumluluk projesi yürüten Şemenoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilerden yola çıkarak, bu uygulamayı başlattığını belirtti. Şemenoğlu, "Buraya gelip, bir tabak makarna yiyen herkes, istediği kadar tabak makarnayı da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bağışlıyor. Dükkanın içindeki tahtaya yapmış olduğumuz makarna ağacına gönüllüler, istedikleri kadar tabak makarna satın alıp, rakamlarını yazdırıyorlar. Bizler de okuldaki öğretmenlerimiz ile iletişim kurarak, onların bize yönlendirdiği ihtiyaç sahibi öğrencilerin karınlarını gönüllülerin bağışladıkları makarnalarla doyuruyoruz" diye konuştu.

EĞİTİMLİ AŞÇI

Yemek sektöründe 12 yıldır hizmet veren Aslı Eda Şemenoğlu, aşçılık bölümünden mezun olduktan sonra gıda işletmesi üzerine de eğitim aldı. Uzun yıllar İstanbul'da çalışan Şemenoğlu, son 2 senedir Çeşme'de yaşamaya başladı. Kendisine ait yemek sitesi de bulunan Şemenoğlu, çeşitli gazete ve dergilerde yemek yazıları yazdığını belirtti. Oğlunu kucağına aldıktan sonra daha sakin hayat sürmek için Çeşme'ye yerleşmeye karar verdiğini anlatan Şemenoğlu, oğlunun 1'inci yaşını doldurmasıyla çalışması, bir şeyler üretmesi gerektiği hissine kapılıp, 'Zeytin Makarna'yı açarak, iş dünyasına tekrar adım attığını söyledi. 12 yaşından beri çalışma hayatında olduğunu kaydeden Şemenoğlu, lezzetlerin hesaplı ve doyurucu olmasına özen gösterdiğini vurguladı. Şemenoğlu, işletmesine gelen misafirlerinin mutlu ayrılması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

'CESARET OLMAZSA, OLMAZ'

'Zeytin Makarna'yı açarak, kendi hayalini gerçekleştiren Aslı Eda Şemenoğlu, girişimci kadınların da hayallerini gerçekleştirmeleri için mutlaka kenarda belirli miktarda para tutmaları gerektiğini belirtti. Yaptıkları işe inandıkları takdirde kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Şemenoğlu, "Yapılan iş severek ve inanılarak, yapılıyorsa başarılı olmamak çok zor. Bunların yanı sıra cesaret de olmazsa, olmaz" dedi.

KADINLAR GÜNÜ'NDE ODA BAŞKANINDAN ZİYARET

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aslı Eda Şemenoğlu'nu işletmesinde ziyaret eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ise "Kadın girişimcilerin Çeşme'de çoğalması, en büyük isteklerimizden birisi. Kadın elinin iş hayatına da daha fazla değmesi gerektiği düşüncesindeyim. 'Zeytin Makarna' adlı işletmesiyle Çeşme'mizde güzel bir mekan açarak, kadın esnaflarımız arasına katılan girişimcimizin Kadınlar Günü'nü kutluyor, hayırlı işler diliyorum" diye konuştu.

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