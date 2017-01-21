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Askıda ekmeğe rekor destek

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde bir fırında  başlatılan 'Askıda ekmek' uygulamasıyla 1 ayda ihtiyaç sahiplerine 5 bin ekmek dağıtıldı. Türkiye-İran transit karayolu üzerinde bulunan Erdal Özdemir'e ait fırında geçen...

Askıda ekmeğe rekor destek
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde bir fırında  başlatılan 'Askıda ekmek' uygulamasıyla 1 ayda ihtiyaç sahiplerine 5 bin ekmek dağıtıldı.
Türkiye-İran transit karayolu üzerinde bulunan Erdal Özdemir'e ait fırında geçen ay 'Askıda ekmek' uygulaması başlatıldı. Nüfusu 100 bini bulan ve çok sayıda dar gelirli ailenin yaşadığı ilçede ilk kez yapılan 'askıda ekmek' uygulaması büyük destek gördü. Bu kadar yoğun bir ilgiyi beklemediklerini belirten Erdal Özdemir, uygulama öncesi işyeri olarak dar gelirli ailelere günde 50-60 ekmek verdiklerini söyledi. Vatandaşların da ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek istekleri üzerine 'Askıda ekmek' uygulamasını başlattığını bildiren Özdemir, "Aradan 1 ay geçmesine rağmen 5 bin ekmek dağıttık. Hayırseverler çok yoğun destek veriyor. Artık dar gelirli aileler ekmeklerini daha rahat alabiliyor" dedi.

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