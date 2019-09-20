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'Askıda ayakkabı' görenleri şaşırttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, satın aldığı ve çevresinden topladığı ihtiyaç fazlası ayakkabıları, sokakta sergileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

GENEL 20.09.2019, 10:37 20.09.2019, 10:42

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, satın aldığı ve çevresinden topladığı ihtiyaç fazlası ayakkabıları, sokakta sergileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Osmanbey Caddesi üzerinde, ismini vermek istemeyen bir hayırsever, satın aldığı ve çevresinden topladığı ihtiyaç fazlası ayakkabıları, kaldırımın kenarında sergileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 'İsteyen ücretsiz alabilir' yazısını gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise kendilerine uygun ayakkabıyı alarak, hayırseverin başlattığı bu uygulamadan faydalanıyor.

Ücretsiz ayakkabıları gören vatandaşlardan Yunus Şimşek, ''Güzel bir uygulama. Daha önce askıda ekmek uygulamasını görüyorduk. Ancak askıda ayakkabıyı ilk kez gördüm. Böyle duyarlı vatandaşların sayısı umarız artar'' dedi.

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