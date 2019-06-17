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Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - İZMİR'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesi için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 9 günde 225 kilometre yol kat ederek, Yozgat'a ulaştı. Ankara'ya...

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - İZMİR'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesi için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 9 günde 225 kilometre yol kat ederek, Yozgat'a ulaştı. Ankara'ya kadar at sırtında gidecek olan Duman, buradan otobüsle İzmir'e geçerek birliğine teslim olacak. 
Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesi için, birliğine uzanan yolun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan kendisine ait 'Yıldız' adlı atını süsleyip Türk bayrağı asarak, 9 gün önce yola çıktı. Olumsuz hava şartları nedeniyle at sırtında 9 günde 225 kilometre yol kat eden Duman, Yozgat'a ulaştı. Atı 'Yıldız' ile E-88 karayolu güzergâhını takip eden Duman, sürücülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
'YOLDAKİ EN BÜYÜK ZORLUK HAVA ŞARTLARI'
Duman, bu yolculuğa çıkmasının amacının binicilik sporuna dikkat çekmek ve atların insanlarla tekrar tanışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Duman, "Günde 30 kilometre yol yapıyorum. Yolda çok yoğun ilgi ile karşılaşıyorum. Vatandaşlar benimle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Yolculukta kendim için üzerime yiyecek bir şey almadım. Özellikle atım için bir şeyler aldım. Konakladığım köylerde vatandaşlarımız atıma arpa veriyor. Köylerde vatandaşlarla birlikte yedik, birlikte güldük, eğlendik benim için çok güzel bir yolculuktu. Bu yolculuğa devam edeceğim. Askerliğim olmasaydı bu şekilde 1 ay daha gezmek isterdim. Yoldaki en büyük zorluk hava şartları. Öğle vakti sıcak oluyor, aşırı sağanak yağmura maruz kalıyoruz. Bir diğer zorluğumuz da keneden korunmak oluyor" dedi.
'ATIMI ANKARA'DA SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM'
Vatani görevini yapacağı İzmir'deki birliğine teslim olmadan önce atı 'Yıldız'ı, Ankara'da satmayı planladığını belirten Duman, "9 gün içinde Ankara'ya ulaşmayı planlıyorum. Bu şekildeki programla, birliğime yetişeceğim. Atımı Ankara'da herhangi bir binicilik kulübüne satmayı düşünüyorum. Çünkü binicilik kulübü dışında kimseye güvenemem. En azından ben de bir eğitmen olduğum için daha iyi yerlerde daha güzel bir şekilde benim gibi hassas insanların bakabileceğini düşündüğüm için böyle bir değerlendirmede bulunacağım" diye konuştu.

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