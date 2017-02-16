Askerlerin telefonuna 'ByLock' programı yekleyen kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden önce bir çok kez Tunceli'ye geldiği ve kentte görev yapan askerler ile görüşerek onların telefonlarına ve bilgisayarlarına örgütün iletişim programı olan 'ByLock'u yüüklediği tespit edilen bir kişi yakalandı. Kimliği açıklanmayan ve örgütün Tunceli'deki asker imamı olduğu ileri sürülen kişinin Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalandığı belirtildi. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde hezimete uğratılan darbe girişimi ardından devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Tunceli'de Bylock isimli programı askerlere yüklediği tespit edilen bir kişinin tutuklandığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden önce bir çok kez Tunceli'ye geldiği ve kentte görev yapan askerler ile görüşerek onların telefonlarına ve bilgisayarlarına örgütün iletişim programı olan 'ByLock'u yüüklediği tespit edilen bir kişi yakalandı. Kimliği açıklanmayan ve örgütün Tunceli'deki asker imamı olduğu ileri sürülen kişinin Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalandığı belirtildi. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde hezimete uğratılan darbe girişimi ardından devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Tunceli'de Bylock isimli programı askerlere yüklediği tespit edilen bir kişinin tutuklandığı belirtildi.