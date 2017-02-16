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Askerlerin telefonuna 'ByLock' programı yekleyen kişi tutuklandı

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte görev yapan askerlerin telefonlarına örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u yüklediği belirtilen bir kişi Emniyet ve MİT'in...

Askerlerin telefonuna 'ByLock' programı yekleyen kişi tutuklandı
TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte görev yapan askerlerin telefonlarına örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u yüklediği belirtilen bir kişi Emniyet ve MİT'in düzenleniği ortak operasyon ile yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve FETÖ/PDY'nin Tunceli asker imamı olduğu öne sürelen kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden önce bir çok kez Tunceli'ye geldiği ve kentte görev yapan askerler ile görüşerek onların telefonlarına ve bilgisayarlarına örgütün iletişim programı olan 'ByLock'u yüüklediği tespit edilen bir kişi yakalandı. Kimliği açıklanmayan ve örgütün Tunceli'deki asker imamı olduğu ileri sürülen kişinin Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalandığı belirtildi. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde hezimete uğratılan darbe girişimi ardından devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Tunceli'de Bylock isimli programı askerlere yüklediği tespit edilen bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

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