Askerlerin bylock davasında 17 sanık hakkında yetkisizlik



Ümit TÜRK/İSTANBUL, () Bylock kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 19 asker hakkında açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, 17 sanık hakkında yetkisizlik kararı vererek 7 sanığın dosyasının Ankara'ya, 7'sinin İzmir'e, 2'sinin Muğla'ya, 1'inin de İzmit'teki yetkili mahkemelere gönderilmesine karar verdi. Haklarında yetkisizlik kararı verilen 17 sanık duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşma ikametgahı İstanbul'da olan tutuklu sanıklar Alp Çırak ve Bünyamin Soysal'ın ise savunmalarının alınmasına geçilerek devam etti.

