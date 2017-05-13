Askerlere anne sürprizi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, Merkezefendi Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü öncesinde 10 askeri, sürpriz yaparak anneleriyle buluşturdu. Huzurevi sakinlerini ziyaret edeceklerini sandıkları programda askerler, karşılarında annelerini görünce şaşkına döndü ve duygusal anlar yaşadı. Çocuklarına sarılan anneler, uzun süre gözyaşı döktü, hasret giderdi.

Merkezefendi Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, görevlerinde başarılı olan 10 askeri anneleriyle sürpriz bir şekilde buluşturmak için organizasyon yaptı. Jandarma Komutanlığı'ndan belirlenen 10 askerin önce annelerine ulaşıldı, ardından yapılan görüşmelerde asker çocuklarıyla buluşturulacakları, ancak kesinlikle onlara haber verilmemesi istendi. Yapılan görüşmeler sonrası 10 askerin İstanbul, Tokat, İzmir, Antalya, Adana ve Kocaeli'ndeki aileleri Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye getirilerek otele yerleştirildi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün sabah saatlerinde önce içtima alanında toplanan 10 askere, komutanları tarafından Anneler Günü nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret edecekleri ve onlara çiçek verip ellerini öpmeleri istendi. Daha sonra askerler, otobüsle etkinliğin düzenleneceği Grand İtimat Otel'e götürüldü. Ailelerinin otelde olduğundan haberi olmayan askerler, önce ellerine çiçek aldı. Yaşlı kadınların anneler günün kutlayacaklarını sanan askerler, salona girip karşılarında annelerini görünce önce şaşkına döndü, ardından duygusal anlar yaşandı. Anneler oğullarına uzun süre sarılıp, hasret giderdi, uzun süre gözyaşı döktü.

Organizasyonu yapanlara teşekkür eden askerlerden Ömer Sevinç, "Yaşlılar için geldiğimizi sanıyorduk, ailelerimiz görünce çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Annem İstanbul'dan geldi, birlikte hasret gidereceğiz" dedi. Annesi Ayten Sevinç ise, oğlunun komutanlarına ve Merkezefendi Belediyesi teşekkür etti.

Bir diğer asker Furkan Yiğit ise buluşmada Tokat'tan gelen annesi Rahime Yiğit, eşi Öznur Yiğit ve 5 aylık kızı Öykü Naz'ı görünce şaşkına döndüğünü belirterek, "Çok mutlu oldum böyle bir şey beklemiyordum. Huzurevinde yaşlıları ziyaret edeceğimizi sandık. Kızımı uzun süredir görmüyordum, büyük bir sürpriz oldu, hiç beklemiyorduk. Ailemi görünce duygulandım" dedi. Eşi Öznur Yiğit ise, eşini 3 aydır görmediğini söyledi. Annesi Rahime Yiğit de, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Bizi buluşturanlara teşekkür ediyoruz, 3 aydır görmüyorduk. En son geldiğinde kızı hastaydı, zamanımız hastanelerde geçti.birlikte zaman geçiremedik, çocuğu da 1.5 ay hastanelerde tedavi gördü. Şimdi bizi buluşturdular ve büyük mutluluk yaşattılar" dedi.

"BİR ASKERE VERİLEBİLECEK EN GÜZEL HEDİYE"

Annesi İzmir'den gelen asker Murat Gezer, bir askere yapılabilecek en güzel hediyeyi verdiklerini belirterek, "Buraya yaşlılara ziyaret etmek için gelmiştik. Karşımda annemi görünce önce ne olduğunu anlayamadım, şaşkınlık geçirdim. Sonrası sevinç ve heyecanı bir arada yaşadım. 3 aydır göremiyordum. Bir askere verilebilecek en güzel hediye, askerdeyken annesiyle buluşmasıdır" dedi. Annesi Mukaddes Gezer de, oğluyla buluşacağını söyler korkusuyla kızına bile söylemediğini ifade ederek, "Organizasyon çok ince detaylı düşünülmüş, Komutanlara söz verdiğim için hiç kimseye söylemedim. Kızım ağzından kaçırır diye ona bile söylemedim. Şimdi buluştuk, hasret gidereceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, farklı bir anneler günü etkinliği yaptıklarını belirterek, "İlk başta yola çıkarken, bugünü farklı kutlayalım istedik. Jandarmada çok başarılı olan askerleri anneleriyle buluşturmak için yola çıktık. 6 ilden aileleri getirdik. Bir askerimizin Tokat'tan eşi ve kızı da geldi. Askerler Anneler günü için huzurevindeki yaşlıları ziyaret edeceklerini sanarak yola çıktılar. Daha sonra buruda annelerini görünce duygusal anlar yaşandı. Bizde onların kavuşmasını sağlamaktan dolayı mut olduk" dedi.

İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız ise, askerlerin moral ve motivasyonu artması için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, "Bu kadar duygusal, anlamlı ve hoş olacağını tahmin edemiyorduk. Merkezefendi Belediyesiyle böyle bir organizasyona imza atmaktan dolayı mutluyuz. Organizasyonu askerlerden saklama konusunda zorlandık. Anne babalar bize inanarak, evlatlarına hissettirmeden bizim bu organizasyonumuza çok iyi bir şekilde iştirak ettiler. Askerlerimizi Anneler Günü sebebiyle huzurevi ziyaretine götürüyoruz diye hazırlamıştık. Arabalarla huzur evine gidiyormuş gibi getirdik ve böyle bir sürpriz yaptık. Onlar içinde hayatları boyunca unutamayacakları, zaten askerlik anıları unutulmaz ama bu anının onun içinde çok daha önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin misafiri olarak Denizli'ye gelen aileler, asker çocuklarıyla 2 gün boyunca zaman geçirecek.

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