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Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi. 18...

Askerlerden öğrencilerin mektubuna görüntülü cevap
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler çocukların izlemesi için Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.
Çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri  olarak çalışıyoruz." dedi.
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