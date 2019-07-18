Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Askerler ve öğretmenler okulu boyadı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde askerler, yaz tatilinde okulu güzelleştirmek için duvarları boyayan öğretmenlere yardım ederek, öğrencilere sürpriz hazırladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın...

Askerler ve öğretmenler okulu boyadı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde askerler, yaz tatilinde okulu güzelleştirmek için duvarları boyayan öğretmenlere yardım ederek, öğrencilere sürpriz hazırladı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, daha önce göreve gittikleri Finike'de Şehit İsmail Çakan İlkokulu'nun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. Okul müdürüyle konuşan iki asker, sınıfları boyamak istediklerini belirtti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürü ile askerler gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla satın aldı. Kayıt döneminin başlamasıyla okul müdürü Erdem Güler, müdür yardımcısı Hasan Güldoğan, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar, bir günde 8 dersliğin duvarlarını boyadı. Okulda boya yapan öğretmen ve iki askeri gören öğrencilerden bazıları yenilenen sınıfları gezdi. Öğrencilerin, okul duvarlarının boyanmasına sevindiği gözlendi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.