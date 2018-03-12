 Askeri uçak AFAD ekibini İran'a götürdü

Murat ÇAKIR - İSTANBUL () - İRAN'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bölgeye Türkiye'den ekip gönderildi. Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personeli, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçakla İran'a hareket etti.
Murat ÇAKIR - İSTANBUL () - İRAN'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bölgeye Türkiye'den ekip gönderildi. Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personeli, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçakla İran'a hareket etti.