Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

Askeri lise sınav sorularını 2 gün önceden vermişler

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2009 yılındaki askeri lise sınavlarına yönelik soruşturmada sanıklar yaşanılanları itiraf etti. Örgüte ait dershanelerde öğretmenlik yapan 2 sanık, askeri lise sınavlarına 2 gün kala soruların...

Askeri lise sınav sorularını 2 gün önceden vermişler
DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2009 yılındaki askeri lise sınavlarına yönelik soruşturmada sanıklar yaşanılanları itiraf etti. Örgüte ait dershanelerde öğretmenlik yapan 2 sanık, askeri lise sınavlarına 2 gün kala soruların öğrencilere dağıtıldığını ve bu öğrencilerin gizli kalması için cemaate ait dershaneler dışındaki dershanelere gönderildiklerini söyledi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılı askeri lise sınavları soruşturması ile ilgili olarak gelinen nokta hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve FETÖ terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer alan subay, astsubay, uzman jandarma personellerinin büyük bir bölümünün örgüte ait dershane ve yurtlar vasıtasıyla akabinde örgüte ait evlerde kalmaları dolayısıyla kendileri ile kurulan ilişki neticesinde askeri sınavlara yönlendirildikleri, bu şahısların sınavı kazanmaları ve örgütün bu alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla gerektiğinde sınav sorularının dahi şahıslara verildiği görüldü" denildi.
SORULAR AYNI ÇIKTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göz altına alınan ve cemaate ait dershanelerde öğretmenlik yapan A.G. verdiği ifadede, "Askeri sınavlara 1-2 kala Enes kod isimli şahıs benim yanıma gelerek bana üzerinde herhangi bir yayın evi ismi ve logosu bulunmayan A4 kağıtları verdi. 'Bu kağıtlardaki sorular ile çocukları askeri lise sınavlarına hazırlayalım' dedi. Bende kendilerinin yıllardır dershaneci olduklarından dolayı daha önceden çıkan soruları bir araya getirip böyle bir çalışma yaptıklarını tahmin ettim. Bu kağıtları çocuklara vererek bunlar üzerinden çalışmalarını istedim. Çocuklar hem bu test sorularına çalıştı, hem de bende bu soruları çözmelerinde yardımcı oldum. Çocuklar sınava girdikten sonra tekrar eve geldiler ve bana 'abi bize verdiğin üzerinde herhangi bir yayın evi ismi ve logosu bulunmayan A4 kağıtlarındaki sorular ile askeri lise sınavında çıkan sorular birebir aynı' dediler. Bende inanmadım abarttıklarını düşündüm. İnternet kafeden yazılı sınavda çıkan soruları kontrol ettim ve aynısı olduğu görünce şok oldum. Sınavda sorulan sorular ile çocuklara verdiğimiz test kağıdındaki sorular birebir aynıydı. Bende hemen Enes kod isimli şahıs ile görüştüm. Durumu kendisine söyledim. Kendisi de bana tebessüm ederek sadece 'Allah rızası için' dedi. Bende Allah rızası için diyorsun ancak başkalarının hakkına girerek kul hakkı yiyorsun dedim" dedi.
'SINAV SORULARININ VERİLDİĞİ ÇOCUKLAR GİZLENDİ'
Aynı soruşturma kapsamında ifade veren ve öğretmen olan E.K. ise çocukların gizlenmek için cemaat dışındaki dershanelere gönderildiğini söyleyerek, "Askeri sınavlara 2 gün kala şahıs eve test kitabı getirdi. Her bir öğrenciye bir test kitabı verdi ve çocuklara 'Bu sorulara çalışın sınavda çıkabilir' dedi. Çocuklar hatırladığım kadarıyla Bolu ilinde sınava girdiler ve eve geldiklerinde kendilerine verdiği test kitabındaki soruların hepsi sınavda çıktı ve 'Biz soruların çoğunu yaptık' dediler. Ben bu aşamadan sonra tespit edilen öğrencilerin askeri sınavlara hazırlandıkları kendilerine sınav sorularının verildiğini anladım. Ayrıca bu öğrenciler ileride deşifre olmasın diye özellikle cemaate ait dershanelere gönderilmiyordu. Bu çocuklar gizlenirdi. Bu yapıda kimse bunları görmezdi'' diye konuştu.
Ayrıca bu kapsamda ve alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314