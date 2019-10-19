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Askeri kamuflaj giyen imam, cemaatle birlikte Mehmetçiğe selam gönderdi
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, cami imamı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için askeri kamuflaj giyerek namaz kıldırdı. Göçmenler Camii'ndeki haftalık yatsı namazı buluşmasına, Gençlik Kulübü üyesi...
GENEL 19.10.2019, 13:53
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, cami imamı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için askeri kamuflaj giyerek namaz kıldırdı.
Göçmenler Camii'ndeki haftalık yatsı namazı buluşmasına, Gençlik Kulübü üyesi gençler ve vatandaşlar katıldı. İmam Hacı Ahmet Rauf Atalay da namazı askeri kamuflaj giyerek, kıldırdı. Namazın ardından, Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın babası Fahri Yıldız tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' şehitleri için mevlit okutuldu.
İmam Atalay tarafından okunan mevlidin ardından tüm şehitler ve sınır ötesindeki askerlerin muzaffer olması için dua edildi. Cemaat daha sonra Mehmetçiğe selam durdu.
Göçmenler Camii'ndeki haftalık yatsı namazı buluşmasına, Gençlik Kulübü üyesi gençler ve vatandaşlar katıldı. İmam Hacı Ahmet Rauf Atalay da namazı askeri kamuflaj giyerek, kıldırdı. Namazın ardından, Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın babası Fahri Yıldız tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' şehitleri için mevlit okutuldu.
İmam Atalay tarafından okunan mevlidin ardından tüm şehitler ve sınır ötesindeki askerlerin muzaffer olması için dua edildi. Cemaat daha sonra Mehmetçiğe selam durdu.
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