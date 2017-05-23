Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara PKK operasyon: 46 kişi gözaltı

BATMAN, () - JANDARMA Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinin İl Jandarma Komutanlıkları ile 7 ilde Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklere akaryakıt taşıyan firma yönetici ve çalışanlarına yönelik gerçekleşterilen PKK/KCK operasyonunda 46 şüpheali gözaltına alındı.

Batman il Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM birimlerince bugün Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Siirt ve Sivas'ta eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askeri birliklerin akaryakıtını taşımak üzere ihale alan firma yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütüne finansman sağlamak, edimin ifasına fesat karıştırmak, 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varılğı değerlerini aklama suçlarından operasyon devam etmektedir."