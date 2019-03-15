Askerde yaralanan oğluna gazilik istedi

ANKARA'da yaşayan Kezban Şahin (60), 10 yıl önce vatani görevini yaparken yaşanan çatışmada yüksekten düşerek yaralanan ardından da sinir sisteminde hasara yol açan 'friedreich ataksisi' hastası olduğu ortaya çıkan oğluna, gazilik ünvanı verilmesini istedi. Anne Şahin, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan oğlunun hastalığını, çatışmada düşmesinin tetiklediğini öne sürdü.

Şu an 30 yaşında olan Uğur Şahin, 2009 yılında vatani görevini yapmak için Tunceli'nin Hozat ilçesindeki birliğine teslim oldu. Komando olarak silah altına alınan Şahin, terhisine 4 ay kala bölücü terör örgüt üyeleriyle girilen çatışmada yüksekten düştü. Başından yaralanan Şahin, GATA'da tedavi altına alındı. Ancak burada 'friedreich ataksisi' hastalığı bulunduğu teşhis edildi. 45 gün süren tedavisinin ardından 'sağlık durumu elverişli olmadığı' gerekçesiyle terhis edildi. Şahin, o günden sonra da tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başladı.

'DAĞ GİBİYDİ, DÜŞTÜ BU HALE GELDİ'

Oğlu 10 yaşındayken eşini kaybeden ve diğer kızı da aynı hastalık nedeniyle engelli olan Kezban Şahin, "Oğlum dağ gibiydi. Askere sapasağlam gitti. Komando olarak askerliğini yaptı. Ne zamanki çatışmada düştü, hastalığı ortaya çıktı ve bu hale geldi" dedi.

'YETER Kİ GAZİLİK VERİLSİN'

Engelli bakım parası ve eşinin emekli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan anne Şahin, şunları söyledi:

"Oğlumun sesini en son askerde telefonda duyabildim. Operasyona gittiği için sık sık konuşamazdık. 23 günde bir sesini duyardım. Yavrum arayacak diye gün sayardım. Ben onu yetim, babasız büyüttüm. Okulunu bırakıp askere gitti. 'Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim' derdi. Ama gazilik unvanı vermediler. Askerliği bitince orada kalacağını söyledi. Ben onu babasız tırnaklarımla büyüttüm. Para, maaş istemiyorum. Ama askerliği bu kadar severek yapan oğluma gazilik verilmiyor. Yavan ekmeğe razıyım yeter ki oğluma gazilik unvanı verilsin."

Anne Kezban Şahin, oğlunun kök hücre tedavisi ile iyileşebileceğinin söylendiğini ifade ederek, "İlaçları Amerika'dan geliyor. İki ağrı kesicisi var. Bazen birini vermiyorum. Uğur'un konuşmasını bir tek ben anlıyorum. Ne istiyor, ne diyor bana söyler. Her zaman başındayım, 10 yıldır bu haldeyiz. Gece gündüz ağlıyorum" diye konuştu.

'Friedreich Ataksisi'

Sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olarak yürüme bozukluğundan konuşma problemlerine kadar geniş bir semptom yelpazesine sahip otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Kalp hastalıklarına ve diyabete yol açabilir ancak düşünme yeteneğini etkilemez.



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